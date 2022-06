Adolescenti petulanti | ecco perché sono partiti prima | chi umilia Meghan e Harry | la fine di tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non cessano le accuse nei confronti dei Sussex.Markle e il Principestati criticati duramente per il loro comportamento durante il Giubileo della Regina Elisabetta. L'unica apparizione pubblica dei coniugi è stata quella presso la Cattedrale di St. Paul mentrestati allontani da tutte le altre, come ad esempio dall'apparzione in balconata del Backingam Palace. Il timore era quello che potessero oscurare la presenza della Regina. Per questo motivo i Sussex simolto risentiti, tanto da anticipare il loro ritorno a Los Angeles. Angela Levin, biografa reale, ha affermato che uno dei motivi che avrebbe fatto arrabbiare i coniugi è il fatto che Queen Elizabeth non abbia acconsentito a scattare foto durante l'incontro con la nipote Lilibet, figlia di ...