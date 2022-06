Addio Mendes, con che agente firma Leao: panico al Milan, impazzisce il calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Rafael Leao è al centro dei piani del Milan. Indubbio per un calciatore che ha trascinato la squadra al 19esimo Scudetto, e dato che ha il contratto in scadenza nel 2024, tra appena due anni. E non solo, il portoghese deve risarcire lo Sporting Lisbona con (almeno) 16,5 milioni per il brusco Addio del 2018, quando andò al Lille (invocando la giusta causa) per l'irruzione di un gruppo di ultrà portoghesi nel centro di allenamento del club. Intanto, anticipa La Gazzetta dello Sport, a marzo il giocatore ha (clamorosamente) firmato un accordo con un altro agente, nonostante lo storico legame con l'agente più importante del mondo: Jorge Mendes. Chi è il nuovo agente di Leao Stiamo parlando di un avvocato francese legato al padre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Rafaelè al centro dei piani del. Indubbio per un calciatore che ha trascinato la squadra al 19esimo Scudetto, e dato che ha il contratto in scadenza nel 2024, tra appena due anni. E non solo, il portoghese deve risarcire lo Sporting Lisbona con (almeno) 16,5 milioni per il bruscodel 2018, quando andò al Lille (invocando la giusta causa) per l'irruzione di un gruppo di ultrà portoghesi nel centro di allenamento del club. Intanto, anticipa La Gazzetta dello Sport, a marzo il giocatore ha (clamorosamente)to un accordo con un altro, nonostante lo storico legame con l'più importante del mondo: Jorge. Chi è il nuovodiStiamo parlando di un avvocato francese legato al padre ...

