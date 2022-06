Ad Hoc Atelier: "Valorizziamo il meglio del Made in Italy nel mondo" (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Hanno tutti meno di 30 anni e vantano già curriculum internazionali Giovanni Friggi, Lorenzo Colucci, Carolina Du Chene e Vittorio Tatangelo, co fondatori della piattaforma Ad Hoc Atelier, marketplace online che ospita al suo interno solo brand etici, Made in Italy e trasparenti. La start up, nata nel 2020 durante il primo lockdown, promuove prodotti di alta qualità fatti a mano da piccoli artigiani locali. La missione è puramente locale: andare a scovare i brand indipendenti italiani, per farli conoscere a tutto il mondo. “Selezioniamo e aggreghiamo i migliori artigiani e brand indipendenti Made in Italy - spiega all'Adnkronos Giovanni Friggi, uno dei fondatori di Ad Hoc Atelier -. A oggi, sul nostro marketplace ci sono più di 100 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Hanno tutti meno di 30 anni e vantano già curriculum internazionali Giovanni Friggi, Lorenzo Colucci, Carolina Du Chene e Vittorio Tatangelo, co fondatori della piattaforma Ad Hoc, marketplace online che ospita al suo interno solo brand etici,ine trasparenti. La start up, nata nel 2020 durante il primo lockdown, promuove prodotti di alta qualità fatti a mano da piccoli artigiani locali. La missione è puramente locale: andare a scovare i brand indipendenti italiani, per farli conoscere a tutto il. “Selezioniamo e aggreghiamo i migliori artigiani e brand indipendentiin- spiega all'Adnkronos Giovanni Friggi, uno dei fondatori di Ad Hoc-. A oggi, sul nostro marketplace ci sono più di 100 ...

