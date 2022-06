Abbasso gli estremisti dell’ideologia ambientalista. E viva Tinagli (Di giovedì 9 giugno 2022) Al direttore - Caro Cerasa, come lei ha ben sottolineato nel suo editoriale, la formazione di un centro politico riformista unitario è nuovamente all’ordine del giorno e con una certa urgenza. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) Al direttore - Caro Cerasa, come lei ha ben sottolineato nel suo editoriale, la formazione di un centro politico riformista unitario è nuovamente all’ordine del giorno e con una certa urgenza. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Margari18466851 : Cazzo, magari voleva sponsorizzarmi una green card e io invece a dirgli, morte alla Nato, abbasso l'anglosfera, Usa… - Divano222 : @fabrizietto67 Io lavoro e penso a te Torno a casa e penso a te Le telefono e intanto penso a te 'Come stai?' E pen… - Seacker5 : RT @VittoVilla02: vabbe visto che siete dei ?? e volete tutti il ?? ecco a voi!! se esagerate ma dico ESAGERATE con gli RT li abbasso di piu.… - maxruo : @96Gypsy @GiuseppeVNicosi @JFCmarco Esatto, lei si può permettere di offendermi facendo uso di parole volgari e off… - therealMMDenaro : Evil Corradi be like: Berlusconi puttaniere Italia meglio del Burkina Faso Gli Psicologi sono molto d'aiuto La filo… -