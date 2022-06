Advertising

Frederi56779425 : @goggiasofia Sofia goggia dolce notte soni d'oro amore mio numero 1 Italia tu sci tu vice modile io senio pesci ren… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Ci sono le storie incredibili di sportivi e di dolori volontariamente domati: Baggio, Van Basten, Sofia Goggia. E poi Rafa… - TV7Benevento : Sofia, la bambina di Kiev torna a camminare - - Zamberlett : RT @ilfoglio_it: Ci sono le storie incredibili di sportivi e di dolori volontariamente domati: Baggio, Van Basten, Sofia Goggia. E poi Rafa… - ilfoglio_it : Ci sono le storie incredibili di sportivi e di dolori volontariamente domati: Baggio, Van Basten, Sofia Goggia. E p… -

IL GIORNO

Il 29 giugno, al Teatro Sociale,riceverà la medaglia d'oro della Città di Bergamo. La consegna avverrà in occasione di un Consiglio comunale straordinario aperto al pubblico. Una decisione irrituale, sottolinea Palazzo ...Il Comune di Bergamo anticipa una delle medaglie d'oro 2022 della città.riceverà la medaglia d'oro della Città di Bergamo e la consegna avverrà a fine mese in Città Alta, in occasione di un Consiglio Comunale straordinario aperto al pubblico. Una decisione ... A Sofia Goggia la Medaglia d'oro della città di Bergamo La consegna del riconoscimento alla campionessa di sci è in programma al Teatro Sociale di Città Alta il 29 giugno ...Bologna, 8 giu. (askanews) - Il coraggio di Sofia Goggia, gigantista e campionessa mondiale e olimpica, è stato scelto per raccontare l'identità e la vision di Illumia, giovane operatore del mercato e ...