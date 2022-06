A Pisa nasce il primo sportello interuniversitario contro la violenza di genere

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’unione fa la forza. Lo sanno bene ini che, grazie al lavoro congiunto tra l’Università, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore, hanno dato vita alladiall’interno delle aule e spazi dei tre atenei d’eccellenza. Una svolta significativa che segna un doppio primato regionale e nazionale: si tratta delpresidio in ambito universitario in Toscana e delin Italia nato da un lavoro sinergico tra più istituzioni accademiche. Il servizio – anonimo, gratuito e senza obbligo di denuncia – sarà gestito dalla Casa della Donna die offrirà aiuto e supporto ad una vasta comunità di oltre 60mila persone tra docenti, studenti e ...

lucefranca23 : RT @scuolanormale: ?? Apre a Pisa lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Nasce su impulso di @Unipisa di Pisa, Normal… - Aringoogle : RT @scuolanormale: ?? Apre a Pisa lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Nasce su impulso di @Unipisa di Pisa, Normal… - Casa_donna_Pisa : RT @scuolanormale: ?? Apre a Pisa lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Nasce su impulso di @Unipisa di Pisa, Normal… - ComunePisa : “Pisani si nasce. Pisani si diventa”, sabato 11 giugno premiazione per Giovannetti, Tortorella, Boggi, Morganti, Ba… - SonkyK : RT @scuolanormale: ?? Apre a Pisa lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere. Nasce su impulso di @Unipisa di Pisa, Normal… -

PisaToday

E' stata presentata giovedì 9 giugno in Comune la diciassettesima edizione del premio 'Pisani si…Pisani si diventa' che si svolgerà asabato 11 giugno (Auditorium Toniolo, Opera della primaziale pisana, ore 17.30). La premiazione è inserita tra le manifestazioni del Giugno ...... in collaborazione con la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi die le realtà che ... 'Tuttoproprio dalla volontà di proseguire quel percorso, avviato da tempo, per fare del parco un'... 'Pisani si nasce. Pisani si diventa': i nomi dei premiati della diciassettesima edizione Venerdì alle 18 il primo appuntamento con il concerto sinfonico “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi. Chiusura sabato 1° luglio con l’arcivescovo Benotto e la tappa del cammino sinodale diocesano col mond ...PISA.Nessuna istituzione è immune alla violenza di genere, purtroppo, neppure quei luoghi di cultura e di conoscenza come le università. Seguendo una tendenza, che a livello europeo preme per intensif ...