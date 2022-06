A Cascina la mostre ' Anime diverse in arte' - Cronaca - lanazione it

Advertising

Nazione_Pisa : A Cascina la mostre 'Anime diverse in arte' -

La locandina della rassegna(Pisa), 9 giugno 2022 - L'arte è donna. All'Euro Hotel disabato 11 giugno , alle ore 18 sarà inaugurato " Anime diverse in Arte" , esposizione di opere grafiche pittoriche fotografiche di artiste dall'animo diverso, ma unite dalla stessa passione ...Verranno allestiti il mercatino dei fiori, dei prodotti floreali e sono in programma, giochi ... Quattro le tappe: la prima tappa sarà presso la radura del bosco dellaStella il tema è il ... A Cascina la mostre "Anime diverse in arte" Cascina (Pisa), 9 giugno 2022 - L'arte è donna. All'Euro Hotel di Cascina sabato 11 giugno, alle ore 18 sarà inaugurato "Anime diverse in Arte", esposizione di opere grafiche pittoriche fotografiche d ...Vetro e ferro sono i materiali scelti dall’artista spagnola Belén Uriel per dare legittimità agli oggetti quotidiani nella mostra allestita ad Agrate Conturbia ...