“A casa il prima possibile”. Meloni infilza Draghi: non regge fino alle elezioni (Di giovedì 9 giugno 2022) Giorgia Meloni è l'ospite di punta della puntata del 9 giugno di Dritto e rovescio, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. La leader di Fratelli d'Italia affronta diversi temi, in primis quello del governo guidato da Mario Draghi: “Mi pare che questo governo non regga fino alle elezioni. Mi pare che si veda chiaro e tondo che questo governo soprattutto in un momento drammatico come quello che stiamo affrontando non può dare neanche lontanamente le risposte di cui l'Italia ha bisogno. prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a casa il prima possibile e che si vada a votare, e che insieme al centrodestra si possa pensare di dare a questa nazione un governo capace di fare i tuoi interessi. Qualcuno mi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Giorgiaè l'ospite di punta della puntata del 9 giugno di Dritto e rovescio, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. La leader di Fratelli d'Italia affronta diversi temi, in primis quello del governo guidato da Mario: “Mi pare che questo governo non regga. Mi pare che si veda chiaro e tondo che questo governo soprattutto in un momento drammatico come quello che stiamo affrontando non può dare neanche lontanamente le risposte di cui l'Italia ha bisogno.si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada aile che si vada a votare, e che insieme al centrodestra si possa pensare di dare a questa nazione un governo capace di fare i tuoi interessi. Qualcuno mi ...

