8 Giugno 2022 – Rimosso il generale John Allen presidente del think tank Brookings Institution per collusioni con il Qatar. Venezuela, Biden incontra Guaidò. Israele rifiuta proposta Usa per summit con Autorità Palestinese (Di giovedì 9 giugno 2022) Il think tank Brookings Institution ha sollevato il presidente, l’ex generale dei Marines John Allen, dalle sue responsabilità, dopo che il dipartimento della Giustizia e l’Fbi sono entrati in possesso di informazioni che proverebbero il suo coinvolgimento in attività di lobbying illegali per conto del governo del Qatar. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto un colloquio con il presidente ad interim Venezuelano Juan Guaidò e “ha espresso il suo sostegno ai negoziati guidati dal Venezuela come il miglior percorso verso il ripristino pacifico delle istituzioni democratiche, elezioni libere ed eque e il rispetto dei ... Leggi su api.follow (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha sollevato il, l’exdei Marines, dalle sue responsabilità, dopo che il dipartimento della Giustizia e l’Fbi sono entrati in possesso di informazioni che proverebbero il suo coinvolgimento in attività di lobbying illegali per conto del governo del. Ildegli Stati Uniti Joeha avuto un colloquio con ilad interimno Juane “ha espresso il suo sostegno ai negoziati guidati dalcome il miglior percorso verso il ripristino pacifico delle istituzioni democratiche, elezioni libere ed eque e il rispetto dei ...

juventusfc : Lunedì 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023 ?????? La passione torna a casa ?? - fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - CCISS_Ministero : S03 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (diramazione per Pisa) traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Pisa… - IdeawebTV : Con Confartigianato Cuneo il 18 giugno a Ceva arriva GAS – Giornata Artigiani in Sport -