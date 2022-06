730 precompilato: come annullare la dichiarazione già inviata (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione della dichiarazione dei redditi si è aperta il 23 maggio, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti il 730 precompilato. Dal 31 maggio è stato possibile modificare e inviare la dichiarazione, mentre dal 6 giugno è possibile, per chi si è reso conto di errori o omissioni, annullare il 730 inviato e trasmettere una nuova dichiarazione. È possibile annullare il 730 precompilato una sola volta e fino al 20 giugno 2022. Dopo questa data, se si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione 730 già inviata, è possibile: inviare il modello Redditi aggiuntivo o correttivo entro il 30 novembre 2022, o il modello Redditi integrativo dopo questa data; presentare a un Caf o a un ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione delladei redditi si è aperta il 23 maggio, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti il 730. Dal 31 maggio è stato possibile modificare e inviare la, mentre dal 6 giugno è possibile, per chi si è reso conto di errori o omissioni,il 730 inviato e trasmettere una nuova. È possibileil 730una sola volta e fino al 20 giugno 2022. Dopo questa data, se si ha la necessità di completare o correggere la730 già, è possibile: inviare il modello Redditi aggiuntivo o correttivo entro il 30 novembre 2022, o il modello Redditi integrativo dopo questa data; presentare a un Caf o a un ...

