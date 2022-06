(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Estensione della Zes su tutto il territorio regionale per i prossimi tre anni, attivazione di uno sportello informativo sulle relative opportunità e gli strumenti attuativi, istituzione di un tavolo di monitoraggio dell’attuazione delle misure a sostegno delle aziende. Sono alcuni dei temi di un primo incontro che, di concerto con ilsidelle Zone Economiche Speciali della Campania, Confimi Industria Campania si appresta ad organizzare con i rappresentati istituzionali di imprese e sindacati, regionali e nazionali. Lo rende noto il presidente campano di Confimi Industria Luigia margine di un incontro tenuto con ilregionale per le Zes Giosy Romano. “Attualmente – ricorda– queste zone economiche speciali, che ...

...delle zonedi cui se ne parla, invano, da anni e senza che mai siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi privilegi a tutta la Campania per almeno tre anni sottolinea. ...... "Si attivino subito lee si estendano in qualche modo e fin dove possibile i vantaggi a tutta la Campania per almeno tre anni". "Queste misure " conclude" servono subito e sono l'... Zes, Carfora: "Bene l'incontro con il commissario di Governo"