Zerbin, Zanoli, Gaetano: il Napoli dei giovani, eppure si muove (Di mercoledì 8 giugno 2022) Qualche giorno fa, in un'intervista a Radio Rai 1, il grande Walter Sabatini ha avuto il coraggio di squarciare il velo d'ipocrisia che avvolge il dibattito del Bel Paese intorno ai più giovani e al calcio. «La maggior parte dei giovani stranieri – ha detto Sabatini – è migliore degli italiani». È una verità. Altrimenti – ci perdonino la schiettezza – non basterebbero duecento decreti crescita a penalizzarne l'impiego nel massimo campionato. E poi, se dipendesse da altri fattori, e non dal fatto che sono semplicemente più scarsi, i giovani italiani andrebbero a cercarsi all'estero, magari in altri paesi europei, lo spazio che non trovano in Italia. Un po' come fanno i giovani ricercatori. Invece non lo fanno: spesso vivacchiano tra le panchine di A e il campionato di Serie B, perché quello – ad ora, e purtroppo – è il ...

