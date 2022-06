Zelensky: la Russia paga con quasi 300 soldati morti al giorno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato nel suo ultimo discorso alla nazione che "la situazione sul fronte non è cambiata in modo significativo nelle ultime 24 ore" e che "la difesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha assicurato nel suo ultimo discorso alla nazione che "la situazione sul fronte non è cambiata in modo significativo nelle ultime 24 ore" e che "la difesa ...

Advertising

fattoquotidiano : Russia e Ucraina parlano i linguaggi dell’intolleranza e dell’irriducibilità. Il presidente Volodymyr Zelensky da K… - MediasetTgcom24 : Mosca: gli ucraini hanno bruciato 50mila tonnellate di grano a Mariupol #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - MediasetTgcom24 : Zelensky: da febbraio morti in guerra 31mila soldati russi #severodonetsk #russia #ucraina #medvedev #russo - Nadia_hopppe1 : RT @Anna302478978: Zelensky tentato a firmare un accordo con la Russia ma c'è chi dice NO Se Putin dovesse seguire i Valori della Democra… - lancellone : RT @mariosalis: Zelensky, non umiliare la Russia? Mosca non ci umilia, ci uccide ! -