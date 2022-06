Zelensky annuncia il “Libro dei carnefici” sui crimini di guerra

(Di mercoledì 8 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Per il presidente ucraino Volodymyr, a causa del conflitto, il prossimo “sarà sicuramente l’inverno più difficile di tutti gli anni dell’indipendenza”. Anche per questo, in un momento così complesso, Kiev ha deciso di sospendere le esportazioni di gas e carbone. “In questo momento – ha dettoin un videomessaggio -, non venderemo il nostro gas e il carbone all’estero. Tutta la produzione nazionale sarà indirizzata ai bisogni interni dei nostri cittadini. Allo stesso tempo – ha aggiunto -, stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le nostre capacità di esportazione di elettricità”., tornando a parlare della domanda di adesione all’Unione europea e dello status di candidato per il suo paese, ha riferito di avere avuto un incontro con i rappresentanti dell’Ue e con i singoli ...

