Zaniolo nei panni del papà: ha raggiunto l’ex Sara e il piccolo Tommaso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Qualche giorno di vacanza con l'ex fidanzata e il figlio nato dalla loro storia che si era chiusa perché i due non andavano più d'accordo Leggi su golssip (Di mercoledì 8 giugno 2022) Qualche giorno di vacanza con l'ex fidanzata e il figlio nato dalla loro storia che si era chiusa perché i due non andavano più d'accordo

Advertising

tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - Datafriedkin : RT @tvdellosport: ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel vivo… - leonzan75 : RT @tvdellosport: ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel vivo… - Acmilan32875827 : RT @chiefmt_: 'Offerta ufficiale nei prossimi giorni del Milan per Zaniolo' (Pedullà) - SimonePerego3 : RT @tvdellosport: ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel vivo… -