WWE | Sarebbero stati decisi diversi nuovi licenziamenti

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Potrebbero esserci altri tagli in arrivo in WWE. A rivelarlo è stato Bryan Alvarez, noto commentatore americano e conduttore di alcuni dei più importanti talk show del settore. Durante l’ultimo Bryan & Vinny & Granny & Craig Show, Bryan Alvarez ha ricordato la nuova politica della WWE relativa ad NXT che prevede un costante monitoraggio dei progressi dei wrestler con un perentorio licenziamento a chi non dimostrasse i progressi sperati. Alvarez, con il suo tono tagliente ha detto: “Sapete cosa ho sentito oggi? Non ho tutti i dettagli, ma con NXT 2.0 hanno introdotto un nuovo accordo che prevede sei mesi per migliorare in quel programma di merda. Chi mai potrebbe migliorare in sei mesi lavorando senza show e facendo cose orribili in televisione? Eppure ogni sei mesi ti valutano e se non stai migliorando ti danno per spacciato e a quanto pare hanno fatto alcune ...