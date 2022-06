WWE | Ritorno ad NXT per Apollo Crews | la sfida a Bron Breakker è lanciata

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sabato notteha chiuso definitivamente il capitolo Joe Gacy, controllando le sue emozioni e i suoi istinti è riuscito a vincere il match e mantenere il titolo NXT saldo alla sua vita.ha sempre dimostrato di non tirarsi indietro e di volere nuove sfide e stanotte non ha perso tempo, si è presentato sul ring e ha chiesto chi sarà il prossimo ad avere il coraggio dirlo. A sorpresa e per la gioia del pubblico è risuonato il nomee sullo stage si è presentato, assente da oltre 6 anni da NXT. “C’è tanto che non ho fatto e voglio recuperare” Sorriso a 32 denti e un po’ di emozione perche è tornato ad NXT senza la gimmick da principe nigeriano che lo ha contraddistinto ...

