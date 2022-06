Volley Nations League 2022. Debutto di fuoco per l’Italia contro la Francia d’oro a Tokyo (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ subito una sfida stellare, anche se mancheranno tanti protagonisti. Campioni olimpici contro campioni d’Europa: le due squadre che lo scorso anno sono riuscite ad alzare un trofeo, Italia e Francia, si trovano una contro l’altra nella prima giornata della Volley Nations League 2022. Il palcoscenico è quello di Ottawa in Canada e gli azzurri di Fefè De Giorgi sono messi subito a dura prova da una delle squadre favorite per la vittoria finale, che si presenta in Nord America quasi al completo. Da una parte c’è l’Italia sperimentale di De Giorgi, che ritroverà i suoi titolari tra due settimane, dall’altra c’è una Francia quasi al completo, che deve fare a meno di Benjamin Toniutti ma che avrà praticamente tutte le sue stelle che hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ subito una sfida stellare, anche se mancheranno tanti protagonisti. Campioni olimpicicampioni d’Europa: le due squadre che lo scorso anno sono riuscite ad alzare un trofeo, Italia e, si trovano unal’altra nella prima giornata della. Il palcoscenico è quello di Ottawa in Canada e gli azzurri di Fefè De Giorgi sono messi subito a dura prova da una delle squadre favorite per la vittoria finale, che si presenta in Nord America quasi al completo. Da una parte c’èsperimentale di De Giorgi, che ritroverà i suoi titolari tra due settimane, dall’altra c’è unaquasi al completo, che deve fare a meno di Benjamin Toniutti ma che avrà praticamente tutte le sue stelle che hanno ...

