Volley maschile, Nations League: Germania e Usa ok, battute Canada e Slovenia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sorridono Germania e Stati Uniti nella notte di Nations League di Volley maschile. Parte malissimo l'avventura di Canada e Slovenia che perdono 3-0 all'esordio nel torneo. Tutto facile per la Germania che vince 25-19, 25-20, 30-28. Miglior realizzatore dei tedeschi è Christian Fromm con 18 punti. Tutto facile anche per gli statunitensi che travolgono la Slovenia 25-19, 25-19, 25-14. Mai in partita a Brasilia Rok (9 punti) e compagni, imprecisi in ricezione. Russell ed Ensing con 14 punti a testa sono i migliori realizzatori.

