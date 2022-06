Virtus Bologna-Olimpia Milano stasera in tv: orario e diretta streaming gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Ci siamo, siamo giunti alla resa dei conti, che per la quarta volta nella storia del massimo campionato italiano di basket mette di fronte Virtus e Olimpia. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 8 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’e come vedere inSegafredo-AX Armani Exchange, sfida valida come-1 delladeidiA1 2021/di. Ci siamo, siamo giunti alla resa dei conti, che per la quarta volta nella storia del massimo campionato italiano dimette di fronte. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 8 giugno, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA ...

