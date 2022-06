Vino: a VitignoItalia 2022 14.000 enoappassionati a Castel dell'Ovo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - La sedicesima edizione di VitignoItalia chiude i battenti, con numeri e partecipazione che confermano ancora una volta la bontà del format. Oltre 14.000 visitatori hanno popolato a Napoli la location di Castel dell'Ovo, da domenica 5 a martedì 7 giugno, per degustare le oltre 2.500 etichette presenti delle 250 aziende produttrici provenienti da tutta la penisola, con un particolare focus sulla filiera del 'Vitigno Campania'. “Siamo estremamente soddisfatti - commenta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - dei risultati ottenuti, che credo siano il giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto. La prima giornata, ma ancor più quelle di lunedì e martedì, hanno dato ottimi riscontri in termini di affluenza di pubblico, sia italiano che internazionale”. Grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - La sedicesima edizione dichiude i battenti, con numeri e partecipazione che confermano ancora una volta la bontà del format. Oltre 14.000 visitatori hanno popolato a Napoli la location di'Ovo, da domenica 5 a martedì 7 giugno, per degustare le oltre 2.500 etichette presentie 250 aziende produttrici provenienti da tutta la penisola, con un particolare focus sulla filiera del 'Vitigno Campania'. “Siamo estremamente soddisfatti - commenta Maurizio Teti, direttore di- dei risultati ottenuti, che credo siano il giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto. La prima giornata, ma ancor più quelle di lunedì e martedì, hanno dato ottimi riscontri in termini di affluenza di pubblico, sia italiano che internazionale”. Grande ...

