ROMA - Quattro terzini per una fascia. La Roma ha un sovraffollamento di esterni per la prossima stagione, aspettando le trattative del mercato estivo e idee su come utilizzare al meglio tutti i ...... ache la sosta non abbia affaticato qualcuno. Davanti imprescindibile Abraham: mentre Zaniolo dovrebbe andare in panchina. Zalewski è in ballottaggio (ma favorito) con. Possibile panchina ... Vina, il patto con Mourinho: resta alla Roma per giocarsi le sue chance ROMA - Quattro terzini per una fascia. La Roma ha un sovraffollamento di esterni per la prossima stagione, aspettando le trattative del mercato estivo e idee su come utilizzare al meglio tutti i gioca ...