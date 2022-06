VIDEO | “VALUTIAMO L’ADDIO!”. L’AGENTE SPIAZZA TUTTI! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il futuro di Matteo Politano sembra sempre più lontano da Napoli: negli ultimi giorni stanno infatti sempre di più aumentando le voci relative ad un possibile addio dell’ex Sassuolo e Inter e la trattativa Bernardeschi sembra un segnale importante al riguardo. Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cui Politano stesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo il futuro del suo assistito: “Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, non sente più la fiducia del suo allenatore. Ha detto che se fosse arrivata qualche offerta…” INTERVISTA COMPLETA NEL VIDEO. #napoli #sscnapoli #calcionapoli #calciomercato #calciomercatonapoli #forzanapoli #politano #matteopolitano ISCRIVITI AL CANALE: ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il futuro di Matteo Politano sembra sempre più lontano da Napoli: negli ultimi giorni stanno infatti sempre di più aumentando le voci relative ad un possibile addio dell’ex Sassuolo e Inter e la trattativa Bernardeschi sembra un segnale importante al riguardo. Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cui Politano stesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo il futuro del suo assistito: “Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, non sente più la fiducia del suo allenatore. Ha detto che se fosse arrivata qualche offerta…” INTERVISTA COMPLETA NEL. #napoli #sscnapoli #calcionapoli #calciomercato #calciomercatonapoli #forzanapoli #politano #matteopolitano ISCRIVITI AL CANALE: ...

Advertising

off___gio : visto che non sappiamo cosa sia accaduto prima del video valutiamo quello che vediamo innanzitutto, una donna aggre… - off___gio : @akurabaki visto che non sappiamo cosa sia accaduto prima del video valutiamo quello che vediamo innanzitutto, una… - sinneurologia : ?Come valutiamo se la terapia che sto facendo sta funzionando? ????Risponde il Dott. Emanuele D'Amico dell'Università… - CastellettiDa : Impariamo ad usare #Google #Drive e a gestire i file sulla nuvola, proviamo a sincronizzare PC e nuvola e valutiamo… -