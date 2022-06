VIDEO – Inizia la nuova avventura per Gattuso con il Valencia, nelle prossime ore l’annuncio (Di mercoledì 8 giugno 2022) nuova avventura in panchina per l’ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, che nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo allenatore del Valencia. L’ex centrocampista campione del Mondo è atterrato in questi minuti in terra iberica, per certificare il suo sbarco nel campionato spagnolo. Proprio in mattinata, sulle colonne de Il Corriere della Sera è stata pubblicata una sua intervista, in cui ha avuto modo di ritornare sui suoi trascorsi con il Napoli, in attesa di essere annunciato dal Valencia. “Gennaro Gattuso è appena arrivato a Valencia per firmare il nuovo contratto fino al 2024“, fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su Twitter. Per la sua nuova squadra, Gattuso valuta diversi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022)in panchina per l’ex tecnico del Napoli, Gennaro, cheore sarà annunciato come nuovo allenatore del. L’ex centrocampista campione del Mondo è atterrato in questi minuti in terra iberica, per certificare il suo sbarco nel campionato spagnolo. Proprio in mattinata, sulle colonne de Il Corriere della Sera è stata pubblicata una sua intervista, in cui ha avuto modo di ritornare sui suoi trascorsi con il Napoli, in attesa di essere annunciato dal. “Gennaroè appena arrivato aper firmare il nuovo contratto fino al 2024“, fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su Twitter. Per la suasquadra,valuta diversi ...

