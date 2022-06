VIDEO | COLPO DA 100 MILIONI DEL LIVERPOOL! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata la triste pagina della finale di Parigi, il Liverpool si prepara a disegnare il roaster che dovrà affrontare la prossima stagione e che già chiama vendetta sia in campionato, dove ha visto sfuggire il titolo all’ultima giornata dal Manchester City di Pep Guardiola, sia in Champions League, ancora una volta dal Real Madrid, ancora una volta da Carlo Ancelotti. Affrontando anche l’ostacolo mercato sul fronte uscite, con il rischio di perdere qualche pedina essenziale. Pedina importante nello scacchiere di Jurgen Klopp è sicuramente Sadio Mane, il quale sta aprendosi alla cessione ascoltando le numerose offerte che arrivano per il senegalese, su tutte quella del Bayern Monaco. Per questo motivo il Liverpool intende cautelarsi bloccando con il Benfica Darwin Nunez, attaccante che quest’anno soprattutto in Champions si è reso protagonista di un’ottima stagione, segnando peraltro ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata la triste pagina della finale di Parigi, il Liverpool si prepara a disegnare il roaster che dovrà affrontare la prossima stagione e che già chiama vendetta sia in campionato, dove ha visto sfuggire il titolo all’ultima giornata dal Manchester City di Pep Guardiola, sia in Champions League, ancora una volta dal Real Madrid, ancora una volta da Carlo Ancelotti. Affrontando anche l’ostacolo mercato sul fronte uscite, con il rischio di perdere qualche pedina essenziale. Pedina importante nello scacchiere di Jurgen Klopp è sicuramente Sadio Mane, il quale sta aprendosi alla cessione ascoltando le numerose offerte che arrivano per il senegalese, su tutte quella del Bayern Monaco. Per questo motivo il Liverpool intende cautelarsi bloccando con il Benfica Darwin Nunez, attaccante che quest’anno soprattutto in Champions si è reso protagonista di un’ottima stagione, segnando peraltro ...

