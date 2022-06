Viaggio nello street food etneo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Catania è una città dalla ricca tradizione gastronomica. Piena di ristoranti e bar, la città etnea è famosa anche per la sua tradizione di cibo di strada, categoria che riesce ad abbracciare una grandissima varietà di pietanze. Quale sia la migliore è davvero difficile da dire, Catania ne ha per tutti i gusti. E così si può passare dal mangiare un coppo di paranza, davanti al mercato del pesce cittadino, al gustare un panino con la carne di cavallo per le vie del centro storico. E ancora, dissetarsi presso uno dei tanti chioschi diffusi per la città, con una delle tante bevande che possono offrire: al gusto di tamarindo, di menta, di limone o di mandarino. Ma andiamo con ordine. 1. La tavola calda Tra i prodotti di punta di Catania, figura sicuramente la tavola calda. Il “pezzo” più famoso è l’arancino, rigorosamente con la “o” finale e a punta. Ripieno di riso, vede la sua farcia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Catania è una città dalla ricca tradizione gastronomica. Piena di ristoranti e bar, la città etnea è famosa anche per la sua tradizione di cibo di strada, categoria che riesce ad abbracciare una grandissima varietà di pietanze. Quale sia la migliore è davvero difficile da dire, Catania ne ha per tutti i gusti. E così si può passare dal mangiare un coppo di paranza, davanti al mercato del pesce cittadino, al gustare un panino con la carne di cavallo per le vie del centro storico. E ancora, dissetarsi presso uno dei tanti chioschi diffusi per la città, con una delle tante bevande che possono offrire: al gusto di tamarindo, di menta, di limone o di mandarino. Ma andiamo con ordine. 1. La tavola calda Tra i prodotti di punta di Catania, figura sicuramente la tavola calda. Il “pezzo” più famoso è l’arancino, rigorosamente con la “o” finale e a punta. Ripieno di riso, vede la sua farcia ...

Advertising

delladinamite : RT @simo_zedd: Io quando viaggio in una città nuova penso sempre a quanta vita mi sia precluso per la paura di non essere all’altezza e di… - simo_zedd : Io quando viaggio in una città nuova penso sempre a quanta vita mi sia precluso per la paura di non essere all’alte… - marvelcinemaita : Ms. Marvel: il viaggio di Kamala Khan ha inizio nello spot finale della nuova serie Marvel - ettspa : Oggi ha riaperto le sue porte Palazzo Rosso! Per l’occasione abbiamo realizzato un plastico sensorizzato, creato co… - insideivo : @drammy19 sono andato anche in calabria nello stesso viaggio -