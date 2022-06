Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 19:45 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Viabilità DEL 8 GIUGNO 2022 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE-ANNIBALIANO DA FEDERICO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)DEL 8 GIUGNOORE 19.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE-ANNIBALIANO DA FEDERICO ...

Advertising

Mas78Mc : RT @ChiodiDonatella: Sono tre giorni che ci vogliono tre giorni per ripristinare la normale viabilità dei #treni #altavelocità tra #Napoli… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso Grande Raccordo Anulare (Ostiense-Laurentina) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via di Casal del Marmo (Monte del Marmo-largo Codogno) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via di Selva Candida (Boccea-Cremolino) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via Massa di San Giuliano -

Stop al tavolino selvaggio, al via la task force: al Pantheon multe per 26mila euro ... 'Dovevamo dare una risposta ai cittadini e ai turisti che in questi giorni stanno affollando Roma. ... Oltre a una questione di decoro c'è poi un problema di sicurezza e intralcio alla viabilità. L'... Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 06 - 2022 ore 18:15 VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2022 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE PER AUTO IN PANNE TRA CASTEL DI DECIMA E ... RomaDailyNews ... 'Dovevamo dare una risposta ai cittadini e ai turisti che in questi giorni stanno affollando. ... Oltre a una questione di decoro c'è poi un problema di sicurezza e intralcio alla. L'...DEL 8 GIUGNO 2022 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE PER AUTO IN PANNE TRA CASTEL DI DECIMA E ... Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews