Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 09 | 15

(Di mercoledì 8 giugno 2022)DELL’ 8 GIUGNOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A24-TERAMO, CONTINUANO I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN DIREZIONEA CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN COMPLANARE. AUTO IN FILA A PARTIRE DA PONTE DI NONA. ANCORA A24, MA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DOVE PERMANGONO LE CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUETS’ULTIMA DIREZIONE. SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PRENESTINA A TIBURTINA, DA SALARIA A AURELIA E ANCORA TRA PISANA E PONTINA. IN INTERNA FILE TRA PRENESTINA E APPIA. PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA ...