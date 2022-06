Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022)DELL’ 8 GIUGNOORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLANUMEROSI I DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI IN QUESTE ORE DEL MATTINO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DALL’A24-TERAMO DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN DIREZIONETRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN COMPLANARE. SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA PONTE DI NONA. RESTIAMO SULL’A24, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, CI TROVIAMO SUL TRATTO URBANO. ANDIAMO SUL RACCORDO, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PRENESTINA A TIBURTINA E TRA FLAMINIA E AURELIA. A PROPOSITO DELLA FLAMINIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO E VIA DEI ...