Vertice Lavrov-Cavusoglu ad Ankara, il ministro turco: «Possibile ripresa dei negoziati». Mosca frena: «No a un incontro tra Putin e Zelensky» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua l'attività diplomatica della Turchia sul fronte del grano bloccato nei porti ucraini. Oggi, 8 giugno, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha incontrato il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu ad Ankara. Lavrov ha annunciato nella conferenza stampa congiunta successiva che il suo Paese è pronto a lavorare per mettere in sicurezza l'uscita dall'Ucraina delle navi cariche di grano e cerali. La Russia continua comunque a negare che l'invasione stia innescando una crisi alimentare globale. L'Ucraina è uno dei maggiori produttori mondiali di grano, ma Lavrov ha dichiarato che non è vero che ci sia in corso un'emergenza. «In realtà – ha detto – è meno dell'1 per cento la produzione mondiale di grano e di altri cereali ad essere bloccata».

