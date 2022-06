Vera e Jeda verso il Grande Fratello Vip? Signorini rompe il silenzio sugli opinionisti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci saranno anche Vera Gemma ed il fidanzato Jeda Fidal nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Il rumor sta circolando in queste ore ed è stato alimentato dallo stesso ragazzo che, in una recente intervista, ha confessato di voler partecipare al reality. “Farei il Grande Fratello Vip”. – Ha dichiarato a ThePipolTv – “Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico”. Il ragazzo ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci saranno ancheGemma ed il fidanzatoFidal nel cast della prossima edizione del? Il rumor sta circolando in queste ore ed è stato alimentato dallo stesso ragazzo che, in una recente intervista, ha confessato di voler partecipare al reality. “Farei il”. – Ha dichiarato a ThePipolTv – “Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico”. Il ragazzo ha ...

