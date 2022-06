Vasto incendio a Velletri: brucia capannone industriale, alte fiamme e fumo (FOTO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E questa mattina i cittadini di Velletri si sono risvegliati con un terribile odore di bruciato e con un’alta colonna di fumo nero in cielo. Sì, perché è andata a fuoco un‘attività industriale in via Monte Moricone, all’altezza del civico 15: è qui che, dalle 8.30 circa, stanno intervenendo i vigili del Fuoco per domare le fiamme. fiamme in un’attività industriale di Velletri Le fiamme questa mattina sono divampate all’interno di un capannone, dove era presente materiale edile e mezzi di movimento terra. Una struttura enorme, di circa 300 mq, con copertura in lamiera, che è andata completamente distrutta. Le operazioni ancora in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E questa mattina i cittadini disi sono risvegliati con un terribile odore dito e con un’alta colonna dinero in cielo. Sì, perché è andata a fuoco un‘attivitàin via Monte Moricone, all’zza del civico 15: è qui che, dalle 8.30 circa, stanno intervenendo i vigili del Fuoco per domare lein un’attivitàdiLequesta mattina sono divampate all’interno di un, dove era presente materiale edile e mezzi di movimento terra. Una struttura enorme, di circa 300 mq, con copertura in lamiera, che è andata completamente distrutta. Le operazioni ancora in ...

