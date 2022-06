Vasco Rossi | trionfo al Maradona di Napoli | 45mila persone in delirio per il Blasco

Advertising

sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - EnricaMaina : Vasco Rossi - C'è chi dice no - anto_galli4 : RT @GIORGIOMALAVOL1: 120 Mila napoletani hanno spesso dai 50 ai 100 euro per assistere al concerto del peggiore cantante della storia itali… - infoitcultura : De Laurentiis contestato anche al concerto di Vasco Rossi – La foto esclusiva - Marco1999Busa : RT @GIORGIOMALAVOL1: 120 Mila napoletani hanno spesso dai 50 ai 100 euro per assistere al concerto del peggiore cantante della storia itali… -

Articoli contraffatti, hashish, marijuana e spinelli. Criminali in azione durante il memorabile concerto dia Napoli. Gli agenti della Guardia di Finanza sono intervenuti ieri sera, presso lo stadio Maradona , per effettuare una serie di controlli a tappeto in occasione del concerto del rocker ...Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in occasione del concerto diche si è tenuto ieri allo stadio Diego Armando Maradona, ha predisposto un piano straordinario di controllo per prevenire e reprimere condotte illecite di contraffazione e droga. Sono ...Il fatidico ‘Sì, lo voglio‘, durante il concerto di Vasco Rossi. E’ accaduto ieri, martedì 7 giugno allo stadio Maradona di Napoli, durante lo show del cantautore italiano. I protagonisti di questa be ...Ieri sera Vasco ha incantato gli oltre 50 mila accorsi a Fuorigrotta per godersi il suo concerto. Smentita la bufala delle sue dichiarazioni contro Napoli.