Usa | le ginnaste molestate dall’ex medico della Nazionale chiedono 1 miliardo di risarcimento all’Fbi 

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Simone Biles e le altrecoinvolte nello scandalo degli abusi sessuali subitidi ginnastica statunitense Larry Nassar hanno chiesto undi undi dollari all’Fbi. Il motivo è che l’Fbi, pur essendo a conoscenza dell’accaduto, non è intervenuta tempestivamente, come del resto già denunciato dalla Biles nell’audizione di fronte alla Commissione Giustizia del Senato Usa, nel settembre 2021. I fatti risalgono al 2015, anno in cui furono registrate le prime denunce da parte delle atlete. Nassar è stato arrestato nell’autunno del 2016, dopo un’indaginepolizia di Michigan. La Michigan State University, al centro dello scandalo Nassar, ha accettato di pagare 500 milioni di dollari a più di 300 ...

