Uomini e Donne, Andrea Damante risponde alla frecciatina di Giulia De Lellis (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il TikTok di Giulia De Lellis – che sembrava una frecciatina nei confronti dell’ex Andrea Damante e della sua attuale fidanza, Elisa Visari – e la replica al vetriolo di quest’ultima (sempre tramite TikTok), hanno spiazzato il popolo dei social, che si è subito schierato. Ma da che parte sta Andrea Damante, e cosa ne pensa il diretto interessato del dissing che si è scatenato? Interrogato dal portale Pipol TV, Damante ha risposto così: “Sono tutte p*****”, dimostrando di non voler entrare in alcun modo in questa polemica tra l’ex e la fidanzata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, è scontro a distanza tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari? C’entra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il TikTok diDe– che sembrava unanei confronti dell’exe della sua attuale fidanza, Elisa Visari – e la replica al vetriolo di quest’ultima (sempre tramite TikTok), hanno spiazzato il popolo dei social, che si è subito schierato. Ma da che parte sta, e cosa ne pensa il diretto interessato del dissing che si è scatenato? Interrogato dal portale Pipol TV,ha risposto così: “Sono tutte p*****”, dimostrando di non voler entrare in alcun modo in questa polemica tra l’ex e la fidanzata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, è scontro a distanza traDeed Elisa Visari? C’entra ...

