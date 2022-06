Una Vita anticipazioni: Valeria si ribella contro David (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, Valeria si ribella contro David: cominciano a scoprirsi i segreti dei due nuovi personaggi. La soap continua a portare avanti, giorno dopo giorno, le trame di quest’ultimo salto temporale; come abbiamo visto, Ramon è andato a vivere da Felipe e prova a prendersi cura di lui, ma i due litigano in continuazione e sembrano stare sempre peggio. Le anticipazioni dell’8 giugno per la soap: Valeria si ribella contro David.Intanto, Genoveva continua ad essere sospettosa nei confronti di Aurelio, che a quanto pare è legato in qualche modo al marito di Valeria e pare proprio essersi invaghito di lei; ecco cosa succede. Una Vita ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unasi: cominciano a scoprirsi i segreti dei due nuovi personaggi. La soap continua a portare avanti, giorno dopo giorno, le trame di quest’ultimo salto temporale; come abbiamo visto, Ramon è andato a vivere da Felipe e prova a prendersi cura di lui, ma i due litigano in continuazione e sembrano stare sempre peggio. Ledell’8 giugno per la soap:si.Intanto, Genoveva continua ad essere sospettosa nei confronti di Aurelio, che a quanto pare è legato in qualche modo al marito die pare proprio essersi invaghito di lei; ecco cosa succede. Una...

Advertising

FiorellaMannoia : Io ho fatto la mia vita. Non invidio chi vive la propria gioventù in questo tempo. Una cosa così non l'avevo mai vi… - Agenzia_Ansa : Matthew McConaughey alla Casa Bianca per chiedere una stretta sulle armi. L'attore è nato a Uvalde, cittadina teatr… - graziano_delrio : L’Italia è un paese dove ci sono molti lavoratori poveri perché guadagnano poco o pochissimo. Per questo serve un… - gianluca1960cim : @lunae___basta_ Ok, io ci sono....ma per queste cose è meglio essere in DM. E aggiungo: che molte donne non sanno q… - 80AirasoR80 : RT @Grazia_eso3: 'È da ieri sera che tutti vogliono una vita spericolata, a me no grazie, già facce na vit e merd'... -