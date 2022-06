Una vita anticipazioni mercoledì 8 giugno: il piano per stanare Rodrigo (Di mercoledì 8 giugno 2022) La turbolenta vita di Acacias 38 torna su Canale 5 come ogni giorno con l’appuntamento di mercoledì 8 giugno. Mediaset play ha quindi diffuso le prime anticipazioni su quello che accadrà nel corso dell’episodio in onda nel primo pomeriggio. Una vita: cosa succede nella puntata di mercoledì 8 giugno Dopo le tensioni degli ultimi giorni, Valeria e David tornano a confrontarsi vivendo dei momenti di gelo. Valeria è stanca dello spirito possessivo con cui David tenta di controllarne l’operato e finalmente i due riescono ad affrontare esplicitamente il problema. Genoveva realizza che l’avvocato è solo acqua passata per lei, o per lo meno è questa la versione che riferisce a Bellita. Nel frattempo si interessa a Felipe e Ramon ma non lo dà a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) La turbolentadi Acacias 38 torna su Canale 5 come ogni giorno con l’appuntamento di. Mediaset play ha quindi diffuso le primesu quello che accadrà nel corso dell’episodio in onda nel primo pomeriggio. Una: cosa succede nella puntata diDopo le tensioni degli ultimi giorni, Valeria e David tornano a confrontarsi vivendo dei momenti di gelo. Valeria è stanca dello spirito possessivo con cui David tenta di controllarne l’operato e finalmente i due riescono ad affrontare esplicitamente il problema. Genoveva realizza che l’avvocato è solo acqua passata per lei, o per lo meno è questa la versione che riferisce a Bellita. Nel frattempo si interessa a Felipe e Ramon ma non lo dà a ...

