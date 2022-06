Una nuova grande carovana di migranti punta agli Stati Uniti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono quasi 15mila le persone che vogliono attraversare il Messico fino agli Stati Uniti. Non è la prima carovana di migranti che lascia Tapachula, una soffocante città al confine tra Messico e Guatemala, ma questa potrebbe essere la più grande mai registrata. 11mila persone sono pronte a partire, ma si stima che potrebbero diventare presto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono quasi 15mila le persone che vogliono attraversare il Messico fino. Non è la primadiche lascia Tapachula, una soffocante città al confine tra Messico e Guatemala, ma questa potrebbe essere la piùmai registrata. 11mila persone sono pronte a partire, ma si stima che potrebbero diventare presto InsideOver.

