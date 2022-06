Un premio ai futuri geometri per città senza barriere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Nuove idee e soluzioni per città senza barriere, messe a punto dai geometri del futuro. Sono stati consegnati a Roma, presso l'aula magna della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, i premi per la decima edizione del concorso ‘I futuri geometri progettano l'accessibilità', promosso da Fiaba onlus e dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. L'iniziativa, patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, dall'Anci, dalla Cassa geometri e dall'Uni – Ente Italiano di Normazione, è stata realizzata grazie al sostegno di Geoweb SpA, Kone, Topcon Positioning Italy Srl e Vittorio Martini 1866. Nelle dieci edizioni del concorso “I ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Nuove idee e soluzioni per, messe a punto daidel futuro. Sono stati consegnati a Roma, presso l'aula magna della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, i premi per la decima edizione del concorso ‘Iprogettano l'accessibilità', promosso da Fiaba onlus e dal Consiglio nazionalelaureati, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. L'iniziativa, patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, dall'Anci, dalla Cassae dall'Uni – Ente Italiano di Normazione, è stata realizzata grazie al sostegno di Geoweb SpA, Kone, Topcon Positioning Italy Srl e Vittorio Martini 1866. Nelle dieci edizioni del concorso “I ...

