Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 8 giugno 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 8 giugno 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Raffaele è in pericolo: Lello Valsano lo ha in pugno e sembra mettersi molto male. Il portiere ha anche deciso di non rivelare nulla alla sua famiglia e così né Ornella, né Viola e soprattutto Eugenio, dovranno scoprire che il clan Argento lo sta minacciando e lo ha preso di mira. Il suo comportamento strano però, metterà in guardia la ...

