Un Posto Al Sole anticipazioni: Nunzio finisce nei guai, rissa in pubblico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Nunzio Camarrota si troverà in mezzo a una rissa senza aver fatto nulla. Cosa accadrà? Brutte notizie per Nunzio Camarrota che passerà giorni terribili. Scopriamo insieme cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45, su Rai Tre. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento, Nunzio è felice e soddisfatto del suo lavoro. Silvia ha trovato una persona di cui fidarsi per sostituire degnamente Patrizio Giordano, partito per la Spagna. Il Caffè Vulcano sta andando a gonfie vele con la sua cucina, anche se la convivenza ...

