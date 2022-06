Un Onana anche al Milan? 'Il Bordeaux vuole 10 milioni' (Di mercoledì 8 giugno 2022) L' Inter attacca con l' Onana portiere, il Milan vorrebbe rispondere con quello centrocampista. Secondo l' Equipe , infatti, i rossoneri avrebbero inquadrato nel radar Junior Onana , appena retrocesso ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) L' Inter attacca con l'portiere, ilvorrebbe rispondere con quello centrocampista. Secondo l' Equipe , infatti, i rossoneri avrebbero inquadrato nel radar Junior, appena retrocesso ...

Advertising

dalbertocarlos_ : @AlCiccioh3 A parte che ha gia firmato Onana, anche quando li avevamo li annunciavamo sempre a luglio e non subito - Giacomobacci2 : RT @Seby_Sarno_: Quando arriva #RenatoSanches? Ieri c'è stato il consiglio di amministrazione del #Lille in cui si è parlato anche di #Botm… - competenza96 : RT @Seby_Sarno_: Quando arriva #RenatoSanches? Ieri c'è stato il consiglio di amministrazione del #Lille in cui si è parlato anche di #Botm… - sportli26181512 : Un #Onana anche al Milan? 'Il Bordeaux vuole 10 milioni': Junior, centrocampista del Camerun, avrebbe attirato le a… - amino822 : RT @Seby_Sarno_: Quando arriva #RenatoSanches? Ieri c'è stato il consiglio di amministrazione del #Lille in cui si è parlato anche di #Botm… -