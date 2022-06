Un nuovo speciale natalizio di Delitti in Paradiso prima della stagione 12, al via le riprese del film (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un nuovo speciale natalizio di Delitti in Paradiso debutterà su BBC One entro l’anno, per anticipare la stagione 12. I protagonisti Ralf Little, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson e Ginny Holder sono tornati sul set per battere il primo ciak del nuovo lungometraggio, un delitto da risolvere durante le vacanze di Natale. E non mancheranno delle guest star al loro fianco, che saranno presto annunciate. Si tratta del secondo speciale natalizio di Delitti in Paradiso: il primo ha riscosso un discreto successo nel 2021, quando BBC ha deciso di realizzare un film di Natale per celebrare il decennale della serie. Nel Regno Unito l’episodio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Undiindebutterà su BBC One entro l’anno, per anticipare la12. I protagonisti Ralf Little, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson e Ginny Holder sono tornati sul set per battere il primo ciak dellungometraggio, un delitto da risolvere durante le vacanze di Natale. E non mancheranno delle guest star al loro fianco, che saranno presto annunciate. Si tratta del secondodiin: il primo ha riscosso un discreto successo nel 2021, quando BBC ha deciso di realizzare undi Natale per celebrare il decennaleserie. Nel Regno Unito l’episodio ...

Advertising

arpatoscana : RT @SNPAmbiente: Il clima sta cambiando? No, purtroppo è già cambiato. Online #AmbienteInforma Speciale Eco@tlante n.2 L'EcoAtlante è il n… - donMarcoVitale : Benvenuto a #SanPaolo (Roma) caro p. Donato e buon nuovo servizio. Una preghiera speciale per te e per la tua nuova… - radioleopoldait : ?? Nuovo Podcast! '(In)giustizia, Speciale Referendum - (In)giustizia del 7 giugno 2022' su @Spreaker - DesiMalafronte : RT @SebVettel_IT: ??? Seb: 'È fantastico essere di nuovo a Baku. L'anno scorso ho ottenuto il mio primo podio con Aston Martin, quindi sarà… - ArpaER : RT @SNPAmbiente: Il clima sta cambiando? No, purtroppo è già cambiato. Online #AmbienteInforma Speciale Eco@tlante n.2 L'EcoAtlante è il n… -