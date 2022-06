Un nuovo Royal Wedding? La regina Elisabetta approva, ma la nuova fidanzata di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, risulta ancora sposata... (Di mercoledì 8 giugno 2022) Reduce da un recente divorzio, il 44enne Peter Phillips aveva manifestato già da tempo, in privato, l’intenzione di sposare Lindsay Wallace, 40 anni e amica di lunga data. E vedendosela presentare, la regina Elisabetta non aveva battuto ciglio, dando subito la sua approvazione. Una decisione che solo qualche decade fa le sarebbe stata impossibile. Peter Phillips e Lindsay Wallace alla parata del Giubileo di Platino, Londra, 5 giugno 2022 (Getty Images) Leggi anche › La regina Elisabetta accoglie una nuova commoner a corte: è Lindsay Wallace, fidanzata di Peter Phillips ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Reduce da un recente divorzio, il 44enneaveva manifestato già da tempo, in privato, l’intenzione di sposare Lindsay Wallace, 40 anni e amica di lunga data. E vedendosela presentare, lanon aveva battuto ciglio, dando subito la suazione. Una decisione che solo qualche decade fa le sarebbe stata impossibile.e Lindsay Wallace alla parata del Giubileo di Platino, Londra, 5 giugno 2022 (Getty Images) Leggi anche › Laaccoglie unacommoner a corte: è Lindsay Wallace,di...

Advertising

guido_mondani : IL NUOVO 'MONDANI MAGAZINE' ONLINE - GiocoLegItalia : Nuovo Perfect Pairs di Snai, The Royal Quest di 888Poker, Ace Race di Sisal - ReggaeIt : Big Tripp della Tsunami Massive è fuori con il nuovo EP Boom! 6 tracce che vanno dal new roots di Oh Girl alla danc… - ilgiornale : Un’ex amica di Meghan Markle sostiene che i Sussex non rispetteranno le promesse fatte a Sua Maestà e avrebbero già… - DatSjaki : @taefthoon MA NON DOBBIAMO SOFFRIRE, C'MON @/ENHYPEN_members DATECI UN ROYAL/VAMPIRE CONCEPT DI NUOVO -