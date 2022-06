Un nuovo caso alla Johnny Depp? Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie: "Danneggia la mia reputazione” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pitt denuncia Jolie per un ammontare ancora da definirsi, e per aver violato il loro patto di fiducia sul business del castello di Miraval, dove si sono sposati nel 2014 Dopo il caso di diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard, Hollywood potrebbe assistere ad una nuova battaglia legale tra star. Brad Pitt ha infatti fatto causa alla ex moglie Angelina Jolie, accusandola di rovinare la reputazione della compagnia vinicola di Chateau Miraval che condividevano, in quanto … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 8 giugno 2022)denunciaper un ammontare ancora da definirsi, e per aver violato il loro patto di fiducia sul business del castello di Miraval, dove si sono sposati nel 2014 Dopo ildi diffamazione dicontro Amber Heard, Hollywood potrebbe assistere ad una nuova battaglia legale tra star.ha infatti fattoex moglie, accusandola di rovinare ladella compagnia vinicola di Chateau Miraval che condividevano, in quanto …

