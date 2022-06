Un altro domani anticipazioni 9 giugno 2022, Julia scopre la verità su Carmen (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella puntata di Un altro domani trasmessa giovedì 9 giugno 2022 Julia viene a sapere che in realtà Carmen è sua nonna, ovvero la madre del suo padre naturale mai conosciuto. Questo la incuriosisce ancora di più circa la storia che sta leggendo nei diari di Carmen e sulla sua storia d’amore. Ma le sue indagini non danno alcun frutto e per questo decide di chiamare sua madre per chiederli a lei e per sapere il motivo che li ha spinti a nasconderle tutto. Se volete rivedere questo episodio potete trovarlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Claudio Lippi rifiuta e massacra il GF Vip: “Liti per fare spettacolo, non fa per me” Lo storico conduttore ha espresso la sua opinione negativa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella puntata di Untrasmessa giovedì 9viene a sapere che in realtàè sua nonna, ovvero la madre del suo padre naturale mai conosciuto. Questo la incuriosisce ancora di più circa la storia che sta leggendo nei diari die sulla sua storia d’amore. Ma le sue indagini non danno alcun frutto e per questo decide di chiamare sua madre per chiederli a lei e per sapere il motivo che li ha spinti a nasconderle tutto. Se volete rivedere questo episodio potete trovarlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Claudio Lippi rifiuta e massacra il GF Vip: “Liti per fare spettacolo, non fa per me” Lo storico conduttore ha espresso la sua opinione negativa ...

