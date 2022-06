Un altro bambino alla guida di un motoscafo nel golfo di Napoli: il video fa il giro del web (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro bambino alla guida di un motoscafo. Accade nel golfo di Napoli e il filmato sta facendo il giro del web. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un episodio analogo era stato denunciato poco più di una settimana fa. bambino guida motoscafo Nel video si nota il bambino alla guida e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Undi un. Accade neldie il filmato sta facendo ildel web. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un episodio analogo era stato denunciato poco più di una settimana fa.Nelsi nota ile L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

