Ultime Notizie – Ucraina, capo amministrazione militare Zaporizhia: “Aiutatemi a far liberare mio figlio” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Chiedo alle organizzazioni internazionali, ai governi esteri, ai media, a chiunque abbia la possibilità di parlare alle delegazioni russe di chiedere la liberazione di mio figlio. Non un militare, non un militante, ma uno studente di appena 16 anni. Un angelo tra i tanti bambini colonne del mondo, sequestrati da Mosca e che vanno liberati”. E’ l’appello che Oleg Buryak, capo dell’amministrazione militare del distretto di Zaporizhia e padre di Vlad, adolescente prigioniero dei russi da 61 giorni, lancia attraverso l’Adnkronos tra pause dovute alla commozione e lacrime che rigano il suo volto, pietrificato dal dolore… Oleg Buryak soggiunge: “Non deve cadere una lacrima dai suoi occhi, né da quelli degli altri minori suoi connazionali”. Perché la storia di Vlad è quella di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Chiedo alle organizzazioni internazionali, ai governi esteri, ai media, a chiunque abbia la possibilità di parlare alle delegazioni russe di chiedere la liberazione di mio. Non un, non un militante, ma uno studente di appena 16 anni. Un angelo tra i tanti bambini colonne del mondo, sequestrati da Mosca e che vanno liberati”. E’ l’appello che Oleg Buryak,dell’del distretto die padre di Vlad, adolescente prigioniero dei russi da 61 giorni, lancia attraverso l’Adnkronos tra pause dovute alla commozione e lacrime che rigano il suo volto, pietrificato dal dolore… Oleg Buryak soggiunge: “Non deve cadere una lacrima dai suoi occhi, né da quelli degli altri minori suoi connazionali”. Perché la storia di Vlad è quella di un ...

