Ultime Notizie – Stop auto benzina e diesel dal 2035, in Italia a rischio 70mila posti (Di mercoledì 8 giugno 2022) La decisione è presa, le auto a benzina e diesel non potranno più essere vendute dal 2035. Fra tredici anni il mercato europeo sarà completamente migrato verso mezzi a zero emissioni, elettrici o a idrogeno. La proposta della Commissione europea, accolta oggi dall’Europarlamento, prevede di ridurre le emissioni medie delle auto nuove del 55% entro il 2030 e del 100% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2021. Se l’obiettivo è ambizioso sul piano della transizione ecologica, diventa particolarmente sfidante sul piano economico e sociale. La svolta approvata dall’Europarlamento avrà conseguenze per tutto il settore automotive e, in particolare, per l’industria che dovrà accelerare i tempi della sua transizione. E che è già alle prese con gli effetti della pandemia, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) La decisione è presa, lenon potranno più essere vendute dal. Fra tredici anni il mercato europeo sarà completamente migrato verso mezzi a zero emissioni, elettrici o a idrogeno. La proposta della Commissione europea, accolta oggi dall’Europarlamento, prevede di ridurre le emissioni medie dellenuove del 55% entro il 2030 e del 100% entro il, rispetto ai livelli del 2021. Se l’obiettivo è ambizioso sul piano della transizione ecologica, diventa particolarmente sfidante sul piano economico e sociale. La svolta approvata dall’Europarlamento avrà conseguenze per tutto il settoremotive e, in particolare, per l’industria che dovrà accelerare i tempi della sua transizione. E che è già alle prese con gli effetti della pandemia, ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - ennatrasporti : Palermo – Arriva il “BonusSicilia commercio ambulante” - COOPapERino21 : Hydrogen Valley, firmato a Palazzo Chigi il protocollo Governo - Regioni -