Ultime Notizie – Stop auto benzina e diesel da 2035 | ok Parlamento Ue

Stop auto benzina e diesel da 2035, ok Parlamento Ue (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue di rendere obbligatoria entro il 2035 l'immissione sul mercato Ue di auto nuove a zero emissioni e il divieto quindi della vendita dei motori a combustione interna.

